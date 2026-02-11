「練習試合、日本ハム３−３楽天」（１１日、名護）日本ハム・新庄監督が試合後、二回に左中間へ先制ソロを放った清宮幸の打撃についておが第１打席で左中間へ「風、風。以上（笑）近いやろ？ポイント。結果的にホームランでね、気分的にはうれしいんじゃないですか。まあ、風」とちょっぴり辛口に評価した。清宮本人は臨時コーチを務める山崎武司氏の指導で軸足に乗れるようになったとしたが、新庄監督は「いや、見た目では