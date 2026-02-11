もうすぐ多くの人にとって厄介な季節です。ことしの花粉はどうなるのか、山を見てきました。 【写真を見る】【花粉】東海は平年比の約1.3倍予想 ｢間もなく飛び始めますね、これ…｣ 花粉を飛ばす“雄花”は黄色く大きくなっていた （桜沢信司気象予報士）「まだまだ雪がたくさん残る滋賀県米原市です。後ろ側にはスギが！赤茶けている様子がわかります。雄花がたくさんついている証拠です」こちらは伊吹山のふもと滋賀県米原市。