パリのクチュールメゾン、ディオールが東京・代官山に新たな旗艦空間「ディオール バンブー パビリオン」が2026年2月12日にオープンします。閑静な住宅街の中に突如現れるその建築は、無数の金色の竹に包まれ、夜になると内側から柔らかく発光します。静かな街並みのなかで、その姿は過度に主張することなく、しかし確かな存在感を放っています。photo by ©FASHION HEADLINEメゾンと日本との関係は長い歴史を持ちます。ムッシ