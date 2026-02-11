元々はエイプリルフールの企画タクシー・ハイヤーサービスを行う三和交通は、「新・ロボットタクシー」を三和交通株式会社本社営業所（横浜市港北区）で展示しています。【トラン〇フォーマーっぽい!?】これがロボットタクシーです（写真）新・ロボットタクシーとは、同社が「真面目にふざける」をテーマに展開するエンターテインメント企画で、タクシー会社ならではの視点から“乗り物×ロボット”の可能性を表現する取り組み