◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月１１日、美浦トレセンアルテミスＳで２着に好走して、前走の阪神ＪＦ１２着から巻き返しを狙うミツカネベネラ（牝３歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）が、ソフト調整で仕上げた。美浦・Ｗコース単走で５ハロン７４秒３―１３秒８を馬なりをマークして、テンションの高さを考慮した内容だった。手綱を執った津村明秀騎手は「今日は