元大阪府知事で元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が１１日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜 金曜・後１時５０分、後半からフジ系で放送）に生出演。８日に投開票され、圧勝した自民党の高市早苗首相に「政治を動かせ！！」とエールをおくった。衆院選の結果について「なんか、高市さんをみんなが選んだ感じがしません？日本は議院内閣制ですから、本来は議員を選ばなきゃいけないんだけど、なん