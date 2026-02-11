◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝２月１１日、美浦トレセン昨年の天皇賞・春を勝って以来の復帰戦となるヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は、Ｗコースで３頭併せを実施。厩舎のパターン通り僚馬の真ん中を馬なりのまま楽な手応えで併入し、６ハロン８４秒１―１１秒４をマークした。太田助手も「先週にしっかり追い切って、一段階良くなりまし