ソフトバンクは１１日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行った。新外国人のＷＢＣ台湾代表の徐若熙（シュー・ルオシー）が登板し、ＷＢＣ日本代表の近藤健介と対戦した。カウント２―１からの高めのストレートを完璧に捉え、中前にはじき返すクリーンヒット。「ジャパンに向けて打席に立てたのは良かったと思います。（徐若熙は）３、４球だったのでそこまで分からなかったですけど、まぁきれいな球を投げる