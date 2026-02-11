関西演芸協会まつりが11日、大阪市内で開かれ、コミカルマジックのゼンジー北京（86）が登場。軽妙なトークと軽いマジックで大爆笑をさらった。かつてのチャイナ服、怪しげな片言の日本語は現状の対外情勢をにらんで封印。「私、中国、広島の生まれ」「タネも仕掛けもちょとアルヨ」などとコミカルな話芸は見せなかった。それでも、笑いを交えながらタネをチラチラ見せる手法は健在。21年に上方演芸の殿堂入りを果たした際に引