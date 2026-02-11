将棋の朝日杯オープン戦で、3年ぶり5度目の優勝を飾った藤井聡太六冠＝11日午後、大阪府高槻市将棋の第19回朝日杯オープン戦本戦トーナメント決勝は11日、大阪府高槻市で指され、藤井聡太六冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝が伊藤匠二冠（23）を破り、3年ぶり5度目の優勝を飾った。同棋戦で5度の優勝は、羽生善治九段（55）と並び最多となる。対局を終えた藤井六冠は「非常に際どい将棋でしたけど、集中して指