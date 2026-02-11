「ヤクルト春季キャンプ」（１１日、浦添）ヤクルト・山田哲人内野手が特守を行った。三塁の守備位置で約１時間、黙々と白球を追った。サブグラウンドには約１００人のファンが集まり、大きな拍手が何度も起こった。長年二塁手として活躍してきたが、池山監督の方針により今キャンプで三塁に挑戦している。「（三塁手として）投げる距離感が、だいたいこんな感じというのはなじみだした。試合とは別だと思う」と話した。指