¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò½ä¤ë?Ì¾Á°´Ö°ã¤¤?¤ËµåÃÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¤â¤ª¤«¤ó¤à¤ê¤À¡£Â¼¾å¤¬¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¢¤ë¼«¿È¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö£Í£õ£î£å£ô£á£ë£é£Í£õ£ò£á£ë£á£í£é¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ä¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¡Ö£Í£õ£î£å£ô£á£ë£á£Í£õ£ò£á£ë£á£í£é¡×¤È½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥¦¥¹¥µ¥¤¥É¡¦¥·¥ç¡¼¥À