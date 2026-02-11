【モデルプレス＝2026/02/11】フリーアナウンサーの中村江里子が2月10日、自身のInstagramを更新。夫であるフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との2ショット写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「お茶目」と話題の夫婦ショット◆中村江里子、夫・バルト氏との2ショット写真披露中村は「次女が写真を撮ってくれたのですが…1枚目の写真『パハ