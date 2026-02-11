SMエンターテインメント（以下、SMエンタ）が、ボーイズグループEXOのメンバー、チェン、ベクヒョン、シウミン（以下、EXO-CBX）の資産を仮差押えしたことが確認された。2月11日、ある韓国メディアによると、SMエンタは、最近EXO-CBXの資産を仮差押えした。仮差押えの対象は、チェンの住宅の差入保証金、ペクヒョンの京畿道（キョンギド）九里（クリ）市のマンション、シウミンのソウル龍山（ヨンサン）区のマンションなどである。