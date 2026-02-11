メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で11日、立憲民主党愛知県連の会合が開かれました。 「今回の選挙は、厳しいというより歴史的大敗だった。民主党以来、脈々と続いてきた党の歴史そのものが存亡の危機にある」(立憲民主党愛知県連 斎藤嘉隆氏) 8日の衆院選で、愛知の小選挙区からは立憲出身の12人が中道改革連合から立候補しましたが、全敗。 前県連代表の重徳和彦氏(55)のみ、比例で復活当選しました。立憲愛知