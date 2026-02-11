フジ・S＆B杯ちびっ子健康マラソン大会香川県丸亀市金倉町 香川県丸亀市で11日、小学生のマラソン大会が開かれ、子どもたちが元気よくコースを駆け抜けました。 スポーツを通じて心身ともに健やかな子どもに育ってもらおうと、スーパーのフジとエスビー食品が毎年開いている「ちびっ子健康マラソン大会」です。 10日夜から降った雨もスタート時刻にはほぼやみ、約950人の