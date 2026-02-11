当選証書を受け取る岡山1区の逢沢一郎さん岡山県庁 2月8日に行われた衆議院議員選挙の岡山県の小選挙区で当選した自民党の4人が11日、当選証書を受け取りました。 当選した4人のうち岡山1区の逢沢一郎さん、2区の山下貴司さん、4区の橋本岳さんが岡山県庁を訪れ、岡山県選挙管理委員会の大林裕一委員長から当選証書を受け取りました（3区の加藤勝信さんは代理人が受け取り）。 衆議院議員の任期は2月8日から4年