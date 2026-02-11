１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３．６１ポイント（０．０９％）高の４１３１．９８ポイントと小幅ながら３日続伸した。前日までの好地合いを継ぐ流れ。金融当局が厚めの資金供給を継続していることや、政策に対する期待感も支えとなっている。中国商務部の盛秋平・副部長は１１日の記者会見で、春節連休（２月１５〜２３日）の消費促進策として、各地方が計２０億５０００万人民元（約４５５億