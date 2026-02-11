2月15日のプロボクシングIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦（大阪・住吉スポーツセンター）で元世界王者の西田凌佑（29＝六島）と戦うブライアン・メルカド・バスケス（30＝メキシコ）が11日、大阪市内で取材対応。順調な調整をアピールした。「調子はいいね。西田は素晴らしい選手。スピードがあって、パンチも強いので、難しい試合になると思うけど、KOにこだわらず、最後に勝利が得られればいい」来日前には、メキシ