五輪3大会連続メダリストの渡部暁斗（37＝北野建設）が11日、自身のXを更新。同日開催されるミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー複合個人ノーマルヒルを前に、TV観戦を呼びかけた。「IOCはノルディック複合の存続に対してTV視聴率にも注目しているので是非沢山の方にライブ観戦していただけたら嬉しいです」と呼びかけ、「頑張ります」と意気込んだ。ノルディック複合は存続の危機に立たされており、ミラノ・コルテ