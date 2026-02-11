“ホラーの帝王”スティーヴン・キング原作、マリア・ベロ主演で描く復讐サスペンス『スティーヴン・キング ビッグ・ドライバー』が、2月13日より動画配信サービス「Prime Video」、「Hulu」で配信開始となる。配信に先駆け、通りがかりのトラック運転手が豹変する（!?）恐怖の本編映像が公開された。【動画】『スティーヴン・キング ビッグ・ドライバー』本編映像本作は、通りがかりのトラック運転手に暴行を受けた女性作家が