タレントの青芝フック（87）は11日、大阪市内で開催された関西演芸協会まつりに出席。桂福団治（85）、、若井ぼん（81）、ゼンジー北京（86）ら関西お笑い界のレジェンドと共演して、自慢の話芸を披露。“昭和の演芸”で客席は爆笑の渦に巻き込まれた。最高齢のフックは横山ノックさん、横山パンチさん（故上岡龍太郎さん）と組んだ漫画トリオ時代のネタのフレーズ「（パンパカパーン）今週のハイライト」のネタを披露。自身の