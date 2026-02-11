四国水族館（所在地：香川・宇多津町）はこのほど、「コツメカワウソのふれあい体験」を正式な有料体験プログラムとして開始したことを伝えた。【画像】コツメカワウソのふれあい体験も記載…四国水族館タイムスケジュール2025年12月に期間限定で実施し、多くのお客様にご好評いただいた「コツメカワウソのふれあい体験」が、このたび正式な有料体験プログラムとして2026年2月6日（金）より開始しました。本プログラムでは、