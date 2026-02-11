◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体(大会5日目/現地10日)悲願のメダルに郄梨沙羅選手の目から大粒の涙が流れました。スキージャンプ混合団体で、日本が同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得。表彰台では笑顔を見せていた郄梨選手ですが、その後目からは大粒の涙がこぼれます。何度も何度も拭いますが、悲願のメダルに涙が簡単には止まりませんでした。2018年平昌大会以来のメダルと