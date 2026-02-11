大嶽部屋の継承披露祝賀会であいさつする大嶽親方（右手前）。左端は王鵬＝11日、両国国技館大相撲の大嶽部屋の継承披露祝賀会が11日、東京・両国国技館で開かれ、同じ二所ノ関一門で理事を務める芝田山親方（元横綱大乃国）ら約300人が出席した。昨年9月29日付で継承した新師匠の大嶽親方（元幕内玉飛鳥）は「たくさんの方にご指導、ご声援をいただき、本当に感謝している。しっかりと次の世代につなげていきたい」と抱負を語っ