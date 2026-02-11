札幌市は１０日、清田区でマイナンバーカードの顔写真を取り違え、１人に交付したと発表した。取り違えたのは１月２９日に再交付の申請があった男性のカードで、顔写真データの保存作業の際、別人の写真にしたという。交付を受けた男性が今月４日に申し出てミスが判明し、区はカードを回収して作り直した。