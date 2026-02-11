ＳＴＵ４８が１１日、神奈川県川崎市内で１３枚目シングル「好きすぎて泣く」（３月４日リリース）発売記念イベントを開催した。石田千穂（２３）にとってはグループからの卒業発表後、観客の前では初のパフォーマンス。「卒業発表後にファンの方の前でパフォーマンスをするのは今日が初めてで、うるうるしながら見てくださっている方もいらっしゃった。卒業することを実感しましたし、残り少なくなってきましたけど、一回一回