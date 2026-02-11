元エンゼルス監督のネビン氏が村上の打撃練習を見守ったホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で屋外で初めてフリー打撃を行った。この様子を見守った人物に対してファンから「お元気そうですね」といった声が寄せられていた。村上は29スイングで推定130メートル弾を含む8本の柵越えを披露した。期待の和製大砲を熱い視線で見つめていたのは、かつてエンゼルスで監督