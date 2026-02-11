日本野球機構（NPB）などは11日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選ばれていた西武の平良海馬投手（26）が左ふくらはぎの肉離れで出場を辞退すると発表した。代わって楽天の藤平尚真投手（27）を追加招集した。最速160キロの直球と多彩な変化球を持つ平良は、昨季31セーブでパ・リーグの最多セーブのタイトルを獲得。WBCでもクローザー候補として期待されたが、5日に宮崎県日南市での春季