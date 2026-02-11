早くも最終日を迎えた「さっぽろ雪まつり」。北海道内は寒さも和らぎ、各地の観光スポットで賑わいを見せていました。７６回目となる冬の祭典「さっぽろ雪まつり」。祝日の２月１１日、最終日を迎えました。 縄文人の精神的象徴で国宝の中空土偶・茅空などが描かれた大通４丁目会場は、親子連れや外国人観光客など多くの人で賑わっていました。（小樽から来た人）「最終日でみんなでお出かけしたいと思い、せっかくなので雪まつ