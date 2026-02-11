昨年９月に大嶽親方（４３）＝元幕内玉飛鳥＝が継承した大嶽部屋の祝賀会が１１日、東京・両国国技館内で開催された。同じ二所ノ関一門で理事を務める芝田山親方（元横綱大乃国）、高田川親方（元関脇安芸乃島）、佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）ら約３００人が、“昭和の大横綱”大鵬が興した大鵬部屋の流れをくみ、大鵬さんの孫である小結王鵬らが在籍する部屋の門出を祝った。現在は参与として日本相撲協会に残り、部屋付き