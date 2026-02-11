「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）第１試合で、退団する高橋ヒロム（３６）の壮行試合としてタッグマッチが行われた。ヒロムは石森太二と組み、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤングと対戦。石森がＭｏｎｅＬｏｃｋでジェイコブを仕留め、有終の美を飾った。手のテーピングに「またね」と書いて登場したヒロムは、会場のファンから温かい拍手を贈られた。試合後はヒートアップし