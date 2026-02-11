関西演芸協会まつりが11日、大阪市内で開かれ、桂福団治（85）、青芝フック（87）、若井ぼん（81）、ゼンジー北京（86）ら関西お笑い界のレジェンドが一堂に集結し、自慢の芸を披露した。3月に88歳の誕生日を迎えるフックを筆頭に、上方のお笑い界の80代レジェンド4人が顔を揃えた。極めて珍しいこと。当事者のぼんは「末期高齢者」と笑うが元気な姿を見せて、オールドファンの心をつかんだ。関西演芸協会会長の福団治は「会長