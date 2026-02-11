タレントのいとうあさこ（55）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。女子校出身の“あるある”を話した。今回のテーマは「女子校のリアル」。高校まで女子校だったいとうは「女子だけの世界に何の疑問も持たずにずっといたので。そっか、男子っているんだ、くらいの感覚だったんですよ」と話した。そして「予備校がいちばん最初の、男性を初めて見た…初めて見た？…」と詰まり、MC