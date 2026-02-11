俳優の真木よう子が８日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、美容整形をやったことがあるか？と聞かれ、実際に行った処置を明かした。番組では「ママたちの若返り整形リアルエピソード」と題し、美容整形を行った女性たちのエピソードを紹介した。ＭＣの峯岸みなみは「建前爆破番組なんで」と前置きし「真木さんは言えるかわかんないけど、やったことあるのか？やってみたいと思った事はあるのか？」と質問。やはりＭＣの滝沢眞