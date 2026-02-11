フリーアナウンサーでタレントの神田愛花（45）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。女子校時代の恋愛を話した。今回のテーマは「女子校のリアル」。神田は「恋愛はお盛んで、通学路で会う男性に対しては、必ず誰かしらが好きになるんですよ。駅員さん、近くのコンビニのアルバイトの男性、学校の先生。みんな誰かしらが誰かを好きになっていて」と話した。自身は「世界史の先生を