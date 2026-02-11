Ｊ１清水は１１日、１４日に行われるホーム開幕戦・京都戦に向けて静岡市の三保グラウンドで調整を行った。８日の名古屋との開幕戦は０―１で敗れており、吉田孝行監督（４８）は今季初勝利に向け意気込んでいる。冷たい雨の中、選手たちの練習を見守った新指揮官。京都も開幕戦は神戸にＰＫ戦で敗れており、両クラブともに今季初勝利をかけた一戦となる。ハイプレスを仕掛けて来る京都は、昨季リーグ２位の１８得点を挙げたＦ