巨人育成３位の松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が１１日、宮崎・都城の３軍キャンプで初めて行われた実戦形式のライブＢＰで投手２人を相手に２打数１安打を放った。育成２年目の右腕・堀江正太郎と対戦。初球の直球を振り抜くと、打球は三遊間を破って左翼で弾んだ。「（バットを）振らないと何も始まらないと思い、見て分かるボール球以外は全部振っていこうという意識でいた。うまく見てできたので良かったと思います。