オリックスの育成・河内康介投手が練習を離脱した。球団によると守備練習中に右膝を負傷。宿舎へ戻り、１２日以降に病院を受診する予定となった。河内は聖カタリナ高から２３年のドラフト２位で入団。２４年８月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、支配下再登録へ２５年１０月のフェニックス・リーグで実戦復帰も果たしていた。