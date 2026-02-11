◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）重賞で２着２回のサイモンザナドゥ（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）が、１１日に発表されたレーティングによる繰り上がりで出走可能となった。同馬は収得賞金は３９５０万円で登録した２２頭のうち２０位。昨年まではレーティング優先で上位５頭が優先されたが、今年から上位１０頭が優先して出走できることに変更され