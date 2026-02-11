◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセン強い雨と視界不良のなかでも、ひと際目立つ動きだった。ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、坂路で５５秒１―１３秒１を単走で計測した。この日は１ハロン１１秒台は１頭しかいない、力の要る馬場。それでも決してぶれない走りは、体幹がしっかりしているからこそだろう。これまで