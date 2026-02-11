冬になると冷えが気になり、体調を崩しやすくなるもの。そこでおすすめなのが、体を温めながら腸を元気にする「腸活鍋」習慣です。腸活ドクター・郄畑宗明先生による分かりやすい解説とともに、役立つ食材リストと簡単レシピをお届けします！冬の『腸活鍋』が免疫力を高める！「腸活鍋」は、冬の寒さ対策と腸内環境の改善を同時に行える理想的なメニュー。野菜や発酵食品、きのこ、肉・魚といった多彩な食材を組み合わせるこ