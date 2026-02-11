◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）この日、紅白戦に予備選手として呼ばれたドラフト6位の藤井健翔選手。行く前には松井秀喜臨時コーチに「松井さんのプレーは生では見てないですけど、映像はめちゃくちゃ見たんで。めちゃくちゃ見ました。野球とは、から聞いてきます」と意気込んでいましたが、実際に1軍と練習合流すると、時間がなく紅白戦前は断念することに。しかし、紅白戦後の個別メニューで木の花ド