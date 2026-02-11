◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（大会5日目/現地10日）鍵山優真選手のコーチである父親の鍵山正和さんも高得点にほっと胸をなでおろしました。男子シングルショートプログラム(SP)、最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭のコンビネーションジャンプを成功させ、途中のトリプルアクセルで着氷が乱れる以外は完璧な演技を披露しました。各選手のコーチは自身の教え子のジ