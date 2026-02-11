芸能事務所のホリプロが１１日、都内でオーディション「ニューヒロインＰＲＯＪＥＣＴ」のグランプリ発表会見を行い、１７歳の静埜きり（せいのきり）がグランプリに輝いたと発表した。愛媛県出身の高校３年生。グランプリを聞いた時は「すごくびっくりした。まさか自分とは思っていなくて頭が真っ白になった」と驚き、「すぐにうれしい気持ちがこみ上げてきて、いろんな方への感謝で胸がいっぱいになって泣いてしまいました