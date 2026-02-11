「練習試合、日本ハム３−３楽天」（１１日、名護）日本ハムは二回、清宮幸が第１打席で左中間へ先制ソロを放った。試合後は「ホームランを打ててよかったです」とはにかんだ。この日のテーマは「真っすぐをちゃんと自分のスイングをする。当てにいかずにしっかり振るのは意識していた」といい、「ちょっと差し込まれたかなという感じだったが、ちゃんと振り切れていたし、芯には当たっていたんで。風もあったんで助かりまし