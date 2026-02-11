元ドイツ代表MFのトニ・クロース氏がアルナスル(サウジアラビア1部)のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドを擁護した。スペイン『エル・パルティダソ・デ・コペ』が伝えている。クロース氏とC・ロナウドはレアル・マドリー時代のチームメイト。ポルトガル代表のスターは、同じPIF(サウジアラビアの政府系ファンド)傘下の他クラブと比較してアルナスルの補強が進んでいないことに不満を抱き、サウジ・プロフェッショナ