【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源を様々な角度から切り取り、掘り下げ、まとめたアーカイブブック『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』の発売が決定。早期予約販売受付が2月11日よりスタートした。 ■創刊10周年を記念し、2025年の全国ツアーのフォトドキュメントとの合冊版として刊行 『YELLOW MAGAZINE』は、音楽家・星野源の活動を様々な角度から切り取るイヤーブックとして2017年