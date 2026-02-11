シャープは、亀山第2工場での液晶パネルの生産を停止すると発表した。鴻海グループへの譲渡を目指して、協議を進めてきたが、不成立になったことを理由にあげている。既存顧客の需要に応えるための先行生産や、在庫の確保を行ったうえで、2026年8月を目途に生産を停止。その後に売却を進めることになる。2006年8月の稼働から、20年目の節目で「火を落とす」ことになる。亀山の工場群。亀山第2工場は、「世界の亀山モデル」として一