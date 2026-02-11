２３年のＮＨＫマイルＣで２着に入るなど活躍したウンブライル（牝６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が引退することが分かった。１１日、サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表。今後は繁殖入りする予定。１０日の東京新聞杯７着がラストランとなった。